Названа причина экстренной посадки пассажирского A321 в Подмосковье

Причиной экстренной посадки аэробуса A321 в подмосковном аэропорту Жуковский могла стать птица, попавшая в двигатель лайнера. Об этом «Звезде» рассказали в МЧС РФ по Московской области.

Согласно предварительны данным, никто из находившихся на борту воздушного судна людей не пострадал.

«Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолета. Тушение проводится экстренными службами аэропорта», - заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье.