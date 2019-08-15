Названо число пострадавших во время жесткой посадки A321 в Подмосковье

Десять человек пострадали во время жесткой посадки аэробуса A321 в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ по Московской области.

Ранее стало известно, что вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. В настоящий момент причины ЧП неизвестны, но, согласно предварительной информации, инцидент мог произойти из-за попавшей в двигатель птицы. По данным МЧС, на борту лайнера находились 234 человека.

Позже в Сети было опубликовано видео с места жесткой посадки аэробуса.