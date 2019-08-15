«Двигатель несколько раз хлопал»: пассажир А321 рассказал подробности жесткой посадки

Экипаж экстренно севшего аэробуса A321 в подмосковном аэропорту Жуковский пытался перезапустить двигатель в воздухе, однако это не помогло. Об этом рассказал один из пассажиров самолета.

Ранее стало известно, что причинной ЧП стало попадание птиц в двигатель лайнера.

«Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать», - написал пассажир лайнера на своей странице в Twitter.

По данным МЧС, на борту лайнера находились 234 человека. По предварительным данным, в результате жесткой посадки пострадали человека. Все они доставлены в Раменскую больницу.