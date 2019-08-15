Опубликовано видео с места жесткой посадки A321 в Подмосковье

В Сети появилось видео с места экстренной посадки пассажирского A321 в Подмосковье. На записи видно, что воздушное судно лежит на «брюхе» в поле, а вокруг него ходят люди, по всей видимости пассажиры лайнера, эвакуировавшиеся с помощью специальных надувных трапов, которые также попали в кадр.

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. В настоящий момент причины ЧП неизвестны, но, согласно предварительной информации, инцидент мог произойти из-за попавшей в двигатель птицы.

По данным МЧС, на борту А321 находились 234 человека. Никто из них не пострадал.