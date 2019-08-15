Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано видео с места жесткой посадки A321 в Подмосковье

Роман Захаров
07:22 15.08.2019
Согласно предварительной информации, во время полета у лайнера загорелся двигатель из-за попавшей в него птицы.
© Видео: Deniz G, Youtube © Фото: Deniz G, Youtube

В Сети появилось видео с места экстренной посадки пассажирского A321 в Подмосковье. На записи видно, что воздушное судно лежит на «брюхе» в поле, а вокруг него ходят люди, по всей видимости пассажиры лайнера, эвакуировавшиеся с помощью специальных надувных трапов, которые также попали в кадр.

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. В настоящий момент причины ЧП неизвестны, но, согласно предварительной информации, инцидент мог произойти из-за попавшей в двигатель птицы.

По данным МЧС, на борту А321 находились 234 человека. Никто из них не пострадал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.08.2019, 07:22
Опубликовано видео с места жесткой посадки A321 в Подмосковье
Дата14.08.2019, 20:58
Противостояние «богов войны»: как Россия борется за победу на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»
Дата14.08.2019, 00:24
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:40 В стране и мире
«Двигатель несколько раз хлопал»: пассажир А321 рассказал подробности жесткой посадки
06:33 В стране и мире
Власти Франции предупредили о возможном обрушении Нотр-Дама
05:30 В стране и мире
Ким Чен Ын и Путин обменялись поздравлениями
04:35 В стране и мире
В России могут запретить экспорт леса в Китай при отсутствии помощи в вопросе незаконных рубок
04:34 В стране и мире
«Тридцать два наемника»: Мадуро раскрыл подробности о планируемом против него покушении
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Астроном представил проект гигантского телескопа с Землей в качестве линзы
Соль и слезы: британка попыталась сварить яйца в микроволновке и едва не лишилась глаз
Внеземная «азбука Морзе»: ученые получили восемь загадочных сигналов из космоса
Наводнение в Иркутской области выгнало из тайги опасного преступника
Вечно молодой: обнаружен продукт для «отсрочки» старости
Видео
Схватка панды с покрышкой в Московском зоопарке попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.