МЧС РФ: все пострадавшие при жесткой посадке лайнера в Подмосковье живы
В данный момент они эвакуированы с места происшествия. На борту находились 234 человека.
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Пассажирский авиалайнер А321 совершил жесткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Предварительной причиной инцидента названое возгорание двигателя.
Однако, по данным ГУ МЧС по Подмосковью, все находившиеся на борту пассажиры живы и не пострадали. В данный момент они эвакуированы с места происшествия. На борту находились 234 человека.
«Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолета. Тушение проводится экстренными службами аэропорта. Привлечение МЧС России на данный момент не требуется», - объяснили ситуацию в чрезвычайной службе.
Точные причины случившегося предстоит установить специалистам. Однако, согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за попадания птицы в двигатель.