Как в боевике: полицейские в Филадельфии смогли освободить заложников массового стрелка

Сотрудникам полиции Филадельфии в США удалось освободить всех заложников дома, в котором забаррикадировалсястрелок. Шеф полиции Филадельфии Ричард Росс сообщил, что спецназу удалось «благополучно вывести наружу» двух полицейских, оказавшихся в «ловушке» на верхнем этаже, и еще трех «гражданских».

Стало известно, что после шестичасовой перестрелки, ситуация изменилась Офицерам полиции удалось переговорить с неизвестным, открывшим стрельбу. Они связались с ним по телефону. В разговоре принимал участие и адвокат. Вместе они попытались убедить стрелявшего, что не причинят ему зла. По словам шефа полиции, после переговоров власти города не рассматривают ситуацию, как «захват заложников». Так же Ричард Росс сообщил, что все, находившиеся в здании люди «благополучно выведены», сообщает CNN.

Ранее стало известно, что в северной части Филадельфии, во время проведения операции сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками, началась массовая перестрелка, в ходе которой были ранены не менее семи сотрудников полиции.

Офицеры пытались несколько часов уговорить стрелка сдаться, чтобы прекратить дальнейшие ранения, но все было безрезультатно. О сложившейся в Филадельфии ситуации был проинформирован президент США Дональд Трамп.