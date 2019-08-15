Власти Франции предупредили о возможном обрушении Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери может обрушится после произошедшего там весной текущего года пожара. Об этом заявили в Министерстве культуры Франции.

«В последнее время из-за жары были зафиксированы новые случаи падения камней со сводов нефа», - приводит газета Le Figaro сообщение ведомства.

Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари произошел в апреле 2019 года. В результате возгорания, помимо деревянной крыши, был полностью уничтожен шпиль здания, а также повреждено внутреннее убранство, в том числе, часть алтаря.

Благодаря грамотным действиям пожарных, каменную постройку удалось спасти от обрушения, и сейчас в соборе ведутся ремонтные работы.

На реконструкцию собора было собрано более одного миллиарда долларов пожертвований, как от простых прихожан, так и от знаменитостей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление Нотр-Дама займет пять лет.