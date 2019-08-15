«Я недовольна»: экс-супруга Глушакова прокомментировала решение суда по разделу имущества

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.

По словам женщины, судья поделила имущество по одной второй, однако не учла деньги, которые Глушаков вывел со счетов. Теперь бывшая супруга футболиста намерена готовиться к апелляции.

«С бывшим мужем я не связывалась и не хочу. У нас не закончился судебный процесс. Я буду доказывать, что он выводил деньги. Я недовольна: не по праву, очень нечестно со стороны судейского решения по помещениям и имуществу, которое было заявлено в иске», - сообщила она в комментарии «Звезде».

Накануне были получены результаты экспертизы по оценке совместно нажитого имущества бывших супругов. Также были сделаны запросы в банки, на счетах которых находились средства футболиста. Адвокат экс-супруги спортсмена Сергей Жорин ранее сообщал, что Глушаков вывел более 200 миллионов рублей.

Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, которые в последнее время выступает за грозненский клуб «Ахмат», развелся с супругой в феврале. Громкий процесс освещался в СМИ. Тогда суд взыскал со спортсмена алименты в размере одной трети всех доходов. Также он приплюсовал дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на его младшую дочь до момента, пока девочке не исполнится три года. При этом ребенка было решено оставить с матерью.

В марте Глушаков обжаловал решение суда относительно размера алиментов: по словам Жорина, футболист отказался платить треть от дохода и предложил зафиксировать сумму в 300 тысяч рублей в месяц.

Девятого июля Глушаков подал заявление на бывшую супругу Дарью в Следственный комитет. Футболист обвиняет ее в том, что она запрещает спортсмену видеться с детьми.