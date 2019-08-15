В НАТО назвали «опасным» маневр Су-27 во время инцидента с самолетом Шойгу

В НАТО считают, будто один из российских истребителей якобы совершил «небезопасный маневр». Речь идет о сопровождении самолета Ту-214, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу.

По версии представителя Альянса Оаны Лунгеску, истребители НАТО якобы наблюдали полет с безопасного расстояния. Однако в какой-то момент российский самолет сопровождения «совершил небезопасный маневр и пересек траекторию полета F-18».

В заявлении представителя НАТО не уточняется, по какой именно причине F-18 приблизился к борту министра обороны РФ столь близко. Лунгеску отметила, что самолетам НАТО требовалась «визуальная идентификация». Вместе с тем она признала, что Ту-214 имел действующий план полета.

«Они наблюдали за самолетами на безопасном расстоянии, но один из российских истребителей осуществил небезопасный маневр и пересек траекторию полета одного из истребителей НАТО», - цитирует РИА Новости заявление представителя Альянса.

По неизвестным причинам Лунгеску не акцентирует внимание на опасном маневре F-18. Как следует из видео инцидента, истребитель НАТО подошел к Ту-214 слишком близко, после чего российский Су-27 был вынужден оттеснить его. Оставив без внимания опасные действия экипажа F-18, представитель НАТО предпочла заострить внимание на Су-27, чей маневр был всего лишь вынужденным ответом.