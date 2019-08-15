Ким Чен Ын и Путин обменялись поздравлениями

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи воинами СССР.

Российский лидер в своем поздравлении выразил уверенность в том, что выполнение достигнутых договоренностей послужит укреплению сотрудничества между странами.

В свою очередь Ким Чен Ын выразил надежду, что отношения между КНДР и Россией будут положительно развиваться в соответствии со стремлениями народов двух стран, говорится в сообщении официальной газеты КНДР Rodong Sinmun.

Напомним, что в конце апреля во Владивостоке состоялась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, который совершил первый исторический визит на территорию России. Сначала президент РФ и глава КНДР провели час публичных переговоров, затем еще два часа за закрытыми дверями.