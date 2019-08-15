Астроном представил проект гигантского телескопа с Землей в качестве линзы

Астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета предложил использовать атмосферу Земли в качестве линзы для огромного телескопа. Своей разработке ученый придумал название «терраскоп».

Согласно задумке исследователя, атмосфера Земли будет изгибать и фокусировать свет от отдаленных небесных тел. Затем он будет направлен на зеркало космического корабля, который будет расположен на расстоянии полутора миллиона километров от нашей планеты, что позволит собирать больше света от слишком тусклых объектов.

Киппинг убежден, что благодаря таким наблюдениям можно будет выявлять детали экзопланет: горные цепи или облака.

Однако задумка астронома была раскритикована его коллегами: по их мнению, данная идея неосуществима. В качестве аргументов ученые приводят сложности в блокировании нежелательного света от самой Земли или размытия изображений из-за разницы в преломлении лучей, попадающих в атмосферу на разных высотах.

По мнению других исследователей, предложение требует дальнейшего рассмотрения, сообщает издание Science News. Текст статьи был размещен в бесплатном архиве электронных публикации arXiv.org.