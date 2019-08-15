Трампа проинформировали о массовой перестрелке в Филадельфии

Американский президент Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Филадельфии.

Как отметили в пресс-службе Белого дома, в настоящее время глава США следит за ситуацией.

«Президент проинформирован о стрельбе в Филадельфии и продолжает следить за ситуацией», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на севере города Филадельфия: во время проведения операции сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками началась массовая перестрелка. К месту происшествия были стянуты значительные силы полиции.

Как уточняет CNN, огонь ведется из жилого помещения. По словам начальника городской полиции Ричарда Росса, стрелок отказывается от переговоров. Не исключено, что злоумышленник может удерживать заложников. К настоящему моменту известно минимум о семи раненых полицейских. В Сети появились кадры с места инцидента.