В России могут запретить экспорт леса в Китай при отсутствии помощи в вопросе незаконных рубок

В Министерстве природы РФ не исключили возможный запрет экспорта леса в Китай в случае, если будет отсутствовать содействие КНР в решении проблемы незаконных вырубок. С таким заявлением выступил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что Пекину следует четко понимать: если страна не подключится к решению этой проблемы, то у Москвы не останется другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью.

«Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», - добавил Кобылкин.

По его словам, Китаю следует совместно с РФ строить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал вдоль границы на российской территории. Это необходимо делать для того, чтобы восстановить «для детей и внуков» уничтоженные «черными лесорубами» ресурсы, сообщает сайт газеты «Ведомости».

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству создать рабочую группу для мониторинга нарушений в рубке леса. Ответственным за исполнение он назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева.