«Тридцать два наемника»: Мадуро раскрыл подробности о планируемом против него покушении

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на него планировалось покушение. При этом он обвинил бывшего президента Колумбии Альваро Урибе в организации преступления, которое должны были осуществить наемники.

«Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Санто. [Предполагалось] направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они попытались меня убить», - приводит слова Мадуро ТАСС.

Напомним, что год назад была совершена попытка убить Николаса Мадуро при помощи беспилотников со взрывчаткой вовремя его речи на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Рядом с трибуной прогремел взрыв. Позже стало известно, что покушение готовилось в течение полугода. Заговорщики использовали трех дронов.