Под Москвой отметят первый юбилей противоминного центра ВС РФ

В Московской области впервые отпразднуют юбилей Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ. Пять лет со дня его образования исполняется 1 августа.

На месте размещения центра – в поселке Нахабино – 3 августа устроят торжественные мероприятия, а также показ инженерной техники, вооружения, учебной базы. Военнослужащие и гости также увидят праздничный концерт и фотовыставку, посвященную спасению от разрушения центра Древней Пальмиры – памятника всемирного исторического наследия, расположенного в Сирии.

С момента образования центра саперы успели поработать на местности в районе возведения Крымского моста, на территории Республики Чечня.

© ТРК «Звезда»

В 2016-2017 годах противоминный центр выполнял задачу по разминированию сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

© ТРК «Звезда»

Гуманитарное разминирование военнослужащие впервые выполняли с октября 2018 года по март 2019-го в Лаосе.