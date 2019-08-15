«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов

Розовый бриллиант «Призрак Розы» из России может быть продан в ноябре текущего года. Вес драгоценности составляет 14,83 карат. «Призрак Розы» может оказаться одним из наиболее дорогостоящих камней в истории, убежден член правления Fancy Color Research Foundation Иден Рачимов. Он добавил, что стоимость бриллианта может достигнуть планки в 65 миллионов долларов.

В настоящее время о стоимости камня пока информации нет. Также в компании, которая намерена продать драгоценность, пока не определились, как именно следует проводить торги. Ожидается, что этот вопрос будет решен уже в следующем месяце.

Рекорд по стоимости драгоценного камня был установлен в 2017 году: тогда на аукционе Sotheby’s был продан бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата. Его оценили в 71 миллион долларов, напоминает Bloomberg.

Алмаз, из которого сделан «Призрак Розы», был добыт в октябре 2017 года на россыпе «Эбелях» в Якутии. Его вес составлял 27,85 карата. Свое название драгоценность получила в честь одноактовой постановки, премьера которой состоялась в 1911 году на сцене оперного театра в Монте-Карло. Представление было осуществлено в рамках антерпризы «Русского балета» Сергея Дягилева. Осуществлять продажу планирует компания АЛРОСА.

В августе прошлого года на бриллиантовом аукционе компания АЛРОСА продала группу бриллиантов, вырезанных из алмаза «Романовы» весом в 179 карат. Его нашли в Якутии в 2015 году. Вся коллекция была продана за 10 миллионов долларов.