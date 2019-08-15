В России хотят изменить правила проведения техосмотра

Национальная технологическая инициатива «Автонет» начала работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы обязать автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Это позволит повысить надежность работы системы экстренного реагирования», - пояснили в пресс-службе «Автонет».

Напомним, что с 1 января 2017 года в силу вступило требование об обязательном оснащении транспортных средств, впервые попадающих на рынок в России, системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

По мнению экспертов, необходимо законодательно обязать автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков проводить проверку, в том числе и во время предрейсового контроля, пишет РИА Новости.

В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет производиться обязательная фотофиксация автомобиля вовремя его технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде. Осуществлять контроль за техосмотрами автомобилей будет министерство внутренних дел.