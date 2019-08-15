Украинского замминистра задержали с поличным при получении взятки

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Службой безопасности страны задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Причина тому – вымогательство взятки в размере 1,1 миллиона долларов.

Соответствующее заявление в НАБУ сделали в среду, 14 августа. В сообщении уточняется, что Грымчак и его помощник требовали от представителя юридического лица взятку, размер которой превышал миллион долларов, за содействие в принятии решения «лицами, уполномоченными на выполнение функций государства».

Известно, что чиновники были задержаны при получении части средств, а именно - 480 тысяч долларов, говорится в сообщении НАБУ на Facebook.

Буквально накануне в пресс-службе СБУ заявляли о том, что у Грымчака проводится обыск. Со своей стороны в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц отмечали, что задержание Грымчака не связано с деятельностью ведомства или исполнением им должностных обязанностей как замминистра.

Грымчак занял пост замминистра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины в марте 2017 года.