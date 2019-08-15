Внеземная «азбука Морзе»: ученые получили восемь загадочных сигналов из космоса

Астрономам удалось зафиксировать восемь новых повторяющихся быстрых радиовсплесков. До этого было известно лишь о двух таких сигналах.

В настоящее время исследователи пытаются установить источник таких звуков. Уже появились предположения о том, что их могут издавать молодые магнетары: так принято называть плотные звездные ядра, которые обладают очень сильными магнитными полями. Не исключено, что быстрые радиовсплески могут исходить из аналогичных сред.

Ученые отмечают, что восемь обнаруженных сигналов длились в среднем дольше, чем одиночные. Например, ранее исследователям удалось обнаружить источник одного такого быстрого радиовсплеска: оказалось, что он прибыл из крайне намагниченной среды. Если тенденция о длительности сигналов будет подтверждена, то может оказаться, что разные события вызывают разные радиовсплески, сообщает Nature.

На данный момент известно о почти 90 таких сигналах. Летом этого года были зафиксированы еще два источника одиночных быстрых радиовсплесков.

Ранее сообщалось, что космический радиовсплеск удалось поймать исследователям обсерватории Оуэнс-Вэлли из Калифорнийского технологического института (OVRO). При этом ученые смогли установить место его происхождения.