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Богатейшие люди мира за один день лишились почти $18 млрд

Наталия Майорова
23:42 15.08.2019
Резкое сокращение состояний миллиардеров объясняется падением американских фондовых индексов.
Богатейшие люди мира за один день лишились почти $18 млрд
© Фото: Bernard Jaubert imagebroker.com, Globallookpress

В среду, 14 августа, девять богатейших людей мира в общей сложности потеряли почти 18 миллиардов долларов. Соответствующие данные приводятся в рейтинге, который обновляется в режиме реального времени.

В частности, резкое сокращение состояний миллиардеров объясняется падением американских фондовых индексов. Накануне индекс Dow Jones показал максимальное за 2019 год падение.

Список приводит издание Forbes. Лидер перечня Джефф Безос потерял 3,5 миллиарда долларов. Глава Facebook Марк Цукерберг лишился 3,2 миллиарда долларов, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно потерял почти три миллиарда долларов.

В издании отмечается, что падений акций не сказалось на состоянии лишь одного олигарха, который входит в десятку Forbes – бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

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