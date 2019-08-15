«Заслуживают самой высокой оценки»: Медведев прокомментировал действия экипажа A321

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высоко оценил действия экипажа самолета А321 и поручил подготовить документы для представления их к государственным наградам.

Сегодняшнее заседание правительства началось с доклада министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Он доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву детали авиационного происшествия с Airbus A321, который летел из подмосковного Жуковского в Симферополь.

«Хотел бы подчеркнуть высочайшее мастерство и выдержку пилотов, благодаря слаженным действиям экипажа, летного и кабинного экипажа, удалось предотвратить катастрофу, избежать большого числа жертв, сохранить жизни 226-ти пассажирам и семи членам экипажа», - сообщил Дитрих.

Утром 15 августа пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Раменском районе Подмосковья. Известно, что в лайнер врезалась стая чаек, из-за чего у воздушного судна начались проблемы. Экипаж экстренно посадил лайнер в кукурузном поле. Была проведена быстрая и грамотно организованная эвакуация людей.

«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным», - сказал Дмитрий Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил героический экипаж и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал во время происшествия с Airbus A321.