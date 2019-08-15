Соль и слезы: британка попыталась сварить яйца в микроволновке и едва не лишилась глаз

Жительница Великобритании Бетани Россер едва не осталась слепой после попытки сварить яйца в микроволновке. Девушка нашли рецепт в Интернете и решила опробовать его на деле, что обернулось для нее печальным опытом.

Согласно опубликованной в Сети инструкции, яйца якобы можно варить в микроволновке, но если посолить воду. Таким образом, жидкость не позволит скорлупе взорваться, говорится в рецепте.

В результате 22-летняя Россер сделала все в соответствии с написанным. Но как только девушка открыла микроволновку, чтобы вытащить готовые яйца, они взорвались и обожгли ей лицо. Британка сразу вызвала скорую помощь, однако медики не смогли полностью восстановить ее здоровье: правый глаз девушки по-прежнему видит очень плохо. При этом врачи не исключают, что полностью восстановить зрение, вероятнее всего, не удастся, сообщает The Sun.