«История достойная экранизации»: эксперт о посадке лайнера А321 в Подмосковье

Российские пилоты при посадке самолета А321 в Подмосковье проявили мужество и героизм, теперь данную историю необходимо экранизировать. Об этом заявил «Звезде» глава комиссии общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Мы снимем яркие блокбастеры, такие как “Экипаж” - талантливый, яркий фильм, но это все-таки фантастика, зачем выдумывать... То, что сейчас произошло - совершенно потрясающая история, когда с полными баками, не вырабатывая топливо, убраны шасси, оба двигателя не работают и спасены все, то есть ни один человек, к счастью, не погиб. Да, поврежден самолет, да и он на самом деле в целом цел», - сказал он.

По словам Малькевича, данное происшествие является наглядным примером мужества, героизма и профессионализма.

«Это вот на наших глазах все произошло и для того, чтобы это рассказать и показать и зафиксировать в истории, чтобы это спустя годы осталось, конечно, это заслуживает фильма», - отметил он.

Самолет А321 совершил аварийную посадку без выпуска шасси через некоторое время после взлета из-за того, что в один из двигателей попала чайка. Поломка не позволяла продолжать полет, и экипаж принял решение сажать лайнер прямо в поле. В момент происшествия на борту находились 234 пассажира, все они выжили.