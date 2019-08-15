Автобронетанковый вальс: грузовики и внедорожники исполнили «танец» для зрителей АрМИ-2019
Перфоманс стал частью церемонии открытия конкурса военного вождения.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК Звезда
На открытии конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в рамках АрМИ-2019 военные автомобили исполнили импровизированный танец для зрителей. На тяжелых машинах военным водителям удалось исполнить почти балетные па.
За церемонией наблюдали почти две тысячи зрителей. Неожиданным номером в ее программе стал «автомобильный вальс». Внедорожники, грузовики и черные седаны выписывали по площадке ровные круги, выстраивались в четкие линии и по-настоящему удивили наблюдателей своей синхронностью и грацией.
Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» прошел 15 августа в Воронежской области. Лидером соревнования стала российская сборная. Впечатляющий результат также показала женская команда из РФ, которая поучаствовала в армейских играх впервые.