На «Территории смыслов» стартовала шестая смена «Экосреда - экология»

На форуме «Территория смыслов» началась шестая смена «Экосреда - экология». На церемонии открытия выступил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев. Он зачитал телеграмму президента России Владимира Путина к участникам форума.

«Приветствую вас на открытии Всероссийского молодежного образовательного форума “Территория смыслов”, который впервые пройдет на берегах озера Сенеж. Рад, что этот проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодежь из многих регионов нашей страны, те, кто стремиться в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям», - сказано в телеграмме президента.

От себя Камаев пожелал участникам смены подружиться, найти смыслы и пообщаться вживую с известными спикерами в режиме «диалога на равных».

Заключительная смена «Экосреда - экология» соберет около тысячи участников из разных регионов России, в числе которых студенты и молодые ученые, представители общественных организаций, региональных и федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, на форум приедут молодые предприниматели и представители российских филиалов международных экологических организаций.

Целью шестой смены «Территории смыслов» является объединить молодых людей и создать экосреду, в которой сформируется сначала сообщество, а затем и поколение граждан с ответственным и экологичным подходом к потреблению природных ресурсов.

Смена «Экосреда - экология» будет проходить с 14 по 20 августа в Мастерской управления «Сенеж», которая стала новой площадкой платформы «Россия - страна возможностей» и форума «Территория смыслов» в Московской области.