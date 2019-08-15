Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших в инциденте с А231

За медицинской помощью по состоянию на 20.00 мск 15 августа после инцидента с жесткой посадкой лайнера А231 в Подмосковье обратились 76 человек. Из них 19 человек – дети.

Лечение в больнице проходит пассажирка 69 лет с ушибом поясницы. Ее состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

«Остальным пациентам помощь оказали амбулаторно», – уточнили «Звезде» в Министерстве здравоохранения РФ.

Всего в салоне самолета с отказавшим двигателем находилось 226 пассажиров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» пообещала выплатить каждому из них компенсацию в размере сто тысяч рублей. Большинство людей согласились отправиться в Симферополь другими рейсами.