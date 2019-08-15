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Крутой поворот: женская сборная по военному вождению удивила зрителей АрМИ-2019

Вера Чернышева
22:02 15.08.2019
Девушки показали второе время в общем зачете.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Первая в истории Армейских международных игр (АрМИ) женская сборная поразила зрителей конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области. Девушки показали высокие навыки военного вождения и второе время в общем зачете.

Основным критерием для победы в прохождении маршрута конкурса являлась скорость. При этом на трассе участниц ждало множество препятствий, а также десять пунктов, на которых можно было получить штрафные санкции – по тридцать секунд. Однако в общем зачете впервые участвовавшей в соревнованиях сборной удалось показать сразу второе время.

Россия победила в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» на юбилейных АрМИ-2019. Всего в этом соревновании участвовало семь команд (среди которых команда ДОСААФ России и женская сборная) и более ста военнослужащих. Гостями конкурса стали сборные Китая, Лаоса, Венесуэлы и Египта.

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