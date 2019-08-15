Опубликовано видео задержания стрелка в Котельниках

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине в городе Котельники. Он уже доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Задержанному грозит наказание в соответствии с ч.1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Мужчину могут лишить свободы сроком до 7 лет.

На кадрах с места задержания видно, как оперативная группа под прикрытием щита осторожно заходит внутрь магазина, в котором засел хулиган. Через несколько минут мужчина уже оказался на полу, после чего его вывели из здания и отвезли в местный отдел.

Напомним, ранее в подмосковных Котельниках вооруженный мужчина забаррикадировался в здании, угрожая окружающим ружьем. Инцидент произошел днем в микрорайоне Белая Дача. Испуганные люди выбежали прочь.