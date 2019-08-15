При стрельбе в Филадельфии пострадали не менее семи полицейских

Полиция Филадельфии штата Пенсильвания сообщила о состоянии пострадавших при стрельбе сотрудниках. Известно о шести раненных полицейских и «других офицерах», получивших травмы, несвязанные со стрельбой.

Ранее стало известно, что в северной части города во время проведения операции сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками началась массовая перестрелка. К месту инцидента были стянуты значительные силы полиции.

«Подозреваемый все еще стреляет. Шесть (6) офицеров с ранениями доставлены в районные больницы с травмами, неопасными для жизни. Другие офицеры также получают лечение в связи с травмами, не связанными со стрельбой», - говорится в сообщении полицейского управления Филадельфии в Twitter.

Из-за продолжающейся стрельбы, полицейские призывают жителей города не появляться в районе инцидента. По последним данным, полицейские пытаются связаться со стрелком, чтобы уговорить сдаться и избежать дальнейших ранений.