Дым и пламень: пожар в фарфоровом цехе на севере Москвы попал на видео
Пламя охватило металлический одноэтажный ангар на Талдомской улице.
© Фото: elena_belka_belova, Instagram
На севере Москвы загорелись 400 квадратных метров цеха по производству фарфоровых изделий. Черный дым от возгорания поднимается высоко вверх.
Пламя охватило металлический одноэтажный ангар на Талдомской улице. В настоящий момент на месте происшествия работают 36 человек личного состава и 9 единиц техники.
На кадрах очевидцев, опубликованных в социальных сетях, видно, что языки пламени бушуют достаточно сильно, постоянно прорываясь вверх и увеличиваясь с каждой минутой.