Опасные птицы: как пройдет расследование жесткой посадки А321 в Подмосковье

Специалисты межгосударственного авиационного комитета изучат черные ящики совершившего аварийную посадку в поле под Москвой лайнера А321. Основной и практически единственной версией произошедшего остается попадание птиц в двигатели самолета.

Осмотрят взлетно-посадочную полосу и представители Росавиации.

«Целью любого расследования авиационного происшествия является не поиск виновных, а выработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествия в будущем», – пояснил «Звезде» руководитель ведомства Александр Нерадько.

Уголовное дело пока возбуждено лишь по факту жесткой посадки. Выдвигать ли кому-то обвинения по поводу нарушения правил безопасности – будет решать Следственный комитет.

Попадание птиц в двигатели самолетов – явление не редкое. По статистике, подобные случаи происходят ежедневно, более пяти тысяч раз за год.

«Птицы появляются на аэродроме, исходя из реализации своих каких-то потребностей. Их может привлекать корм, наличие водоемов, мест для гнездования, мест для отдыха», – рассказал руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Для отпугивания пернатых аэродромы по всему миру предпринимают различные меры – от звуковых систем для отпугивания до осушения близлежащих водоемов. Ранее орнитолог Александр Сорокин в разговоре со «Звездой» подробно объяснил причины столкновения чаек с А231 и рассказал о методах предотвращения подобных ситуаций в будущем.