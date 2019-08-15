СМИ: Пугачеву могут посадить на 15 суток из-за забора

Российской эстрадной диве Алле Пугачевой может грозить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Наказание для примадонны может вступить в силу в случае, если она не погасит штраф в размере шести тысяч рублей. Он появился в результате постройки забора вокруг загородного дома певицы в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья, который преграждает ее соседям путь к воде. Правоохранители составили протокол в данном отношении в 2018 году.

Пугачева не выплатила положенную сумму, поэтому она была удвоена. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Ранее поклонников примадонны испугала запись в ее Instagram. В публикации на фото была горящая свеча, а подпись гласила «Прощай, Алла». Речь шла о скончавшейся фэшн-директоре ЦУМа Алле Вербер, но понятно это стало не всем.