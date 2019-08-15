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СМИ: Пугачеву могут посадить на 15 суток из-за забора

Егор Левин
20:26 15.08.2019
Наказание для примадонны может вступить в силу в случае, если она не погасит штраф в размере шести тысяч рублей.
СМИ: Пугачеву могут посадить на 15 суток из-за забора
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российской эстрадной диве Алле Пугачевой может грозить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Наказание для примадонны может вступить в силу в случае, если она не погасит штраф в размере шести тысяч рублей. Он появился в результате постройки забора вокруг загородного дома певицы в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья, который преграждает ее соседям путь к воде. Правоохранители составили протокол в данном отношении в 2018 году.

Пугачева не выплатила положенную сумму, поэтому она была удвоена. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Ранее поклонников примадонны испугала запись в ее Instagram. В публикации на фото была горящая свеча, а подпись гласила «Прощай, Алла». Речь шла о скончавшейся фэшн-директоре ЦУМа Алле Вербер, но понятно это стало не всем.

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