«Я не считаю себя героем»: пилот А321 о посадке лайнера в Подмосковье

Командир самолета А321 Дамир Юсупов рассказал «Звезде» о своих ближайших планах. Во время общения с представителями прессы в Жуковском, пилот заявил, что в первую очередь после случившегося связался с супругой.

«Сказал все как есть, чтобы она не переживала», - поделился командир самолета.

Отвечая на следующие вопросы журналистов, Юсупов заявил, что не считает себя героем.

«Спасибо за большое внимание», - сказал пилот.

В настоящий момент Юсупов планирует вернуться домой к жене, которая ждет его с маленькими детьми.

Самолет А321 совершил аварийную посадку без выпуска шасси через некоторое время после взлета из-за того, что в один из двигателей попала чайка. Поломка не позволяла продолжать полет, и экипаж принял решение сажать лайнер прямо в поле. В момент происшествия на борту находились 234 пассажира, все они выжили.