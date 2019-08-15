Фестиваль «Спасская башня» соберет рекордное число иностранных участников

Фестиваль «Спасская башня» в этом году соберет рекордное количество иностранных участников. Из разных стран мира в российскую столицу приедут больше тысячи военных музыкантов.

До открытия фестиваля осталась неделя, на Красной площади уже начались репетиции. Кроме традиционного парадного дефиле оркестров и танцевальных шоу, организаторы обещают множество сюрпризов. Например, коллектив из республики Тыва покажет виртуозное владение музыкальными инструментами верхом на лошадях. Под аккомпанемент военных оркестров выступят специальные гости фестиваля, среди которых Мирей Матье, Игорь Бутман и Taмapa Гвepдцитeли.

Главной особенностью «Спасской башни-2019» является объединение на одной площадке самых разных музыкальных жанров.

«Актцентированно показать, что военные оркестры могут все, мы хотим в этом году. Вы услышите и бардовскую песню, вы услышите и эстрадное исполнение, народные музыкальные мотивы и песни, услышите и рок», - рассказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

Фестиваль «Спасская башня» пройдет с 23-ого августа по первое сентября. В течение 10-ти дней зрителей ждет яркая программа. Каждый вечер зрители смогут увидеть шоу фейерверков, а в финале выступит сводный оркестр всех участников фестиваля.