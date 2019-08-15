«Никаких чувств не было»: пилот-герой раскрыл подробности экстренной посадки А321

Пилот пассажирского лайнера А321 Дамир Юсупов рассказал, как происходила экстренная посадка самолета. Во время пресс-подхода в аэропорту Жуковский командир судна раскрыл подробности происшествия, которое едва не стало трагедией.

«Чувств никаких не было. Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения. А когда падение было неизбежно – как можно мягче посадить самолет. После взлета появилась неустойчивая работа двигателя, сначала левого, потом правого. Сначала подумал, что отказ только одного двигателя. Думал, выключим двигатель, развернемся, выполним посадку на этом же аэродроме. Когда увидел, что второй двигатель теряет мощность, несмотря на все действия… произошло то, что произошло», - объяснил Юсупов.

По словам пилота, решения менялись несколько раз. Сначала командир судна планировал набрать высоту, однако после отказался от этой идеи. После взлета прошло всего полторы или две минуты.

«Сам момент эвакуации я не видел, потому что бригада бортпроводников сработала профессионально и очень быстро. Мгновенно выпустили надувные трапы. Когда я вышел, самолет был уже пустой. Мне доложили, что все эвакуированы, жертв нет. Я вышел и увидел, что все пассажиры не безопасном расстоянии», - добавил пилот.

Лайнер «Уральских авиалиний» 15 августа аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс совершался по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что за героический поступок обоих пилотов в кратчайшие сроки представят к государственной награде.