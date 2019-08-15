Опытный пилот объяснил причины посадки А321 на брюхо

У пилотов приземлившегося в кукурузном поле А321 не было времени на выпуск шасси, а само посадочное оборудование просто могло не успеть выпасть. Так объяснил «Звезде» экстремальную посадку лайнера на брюхо пилот первого класса и командир воздушного судна А320 Андрей Литвинов.

Он отметил, что в ситуации, когда двигатели глохнут, остается сажать самолет «как есть».

«Взлетел и оторвался, шасси у него [пилота] убраны, а дальше – упал, ему не до шасси было, надо было сажать самолет быстро. Самолет падает, надо садить так, чтобы не врезаться в дома какие-нибудь, не залететь в лес какой-нибудь. Он не успел, ничего не успел», – пояснил Литвинов.

Летчик также отметил профессионализм коллег и добавил, что попадание птицы в двигатель не всегда заканчивается отказом двигателя.

«Я тоже ловил чаек, семь штук чаек на взлете в Вене. Одна в двигатель залетела. Он ее перемолол и все, и параметры двигателя как работали, так и работали нормально. То есть мы долетели до Шереметьево без проблем. Но у них случилось, что двигатель отказал, у второго двигателя обороты упали тоже», – сказал он.

Самолет А321, летевший из Москвы в Симферополь 15 августа, совершил аварийную посадку незадолго после взлета из-за того, что в один из двигателей попала чайка. Возгорание двигателя не позволило продолжить полет и экипаж посадил лайнер прямо в поле. На борту воздушного судна находилось 226 человек, никто из них не погиб.