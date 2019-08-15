Вверх колесами: опубликованы кадры перевернувшегося в Москве автомобиля СК РФ

«Звезда» публикует эксклюзивные кадры с места дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Следственного комитета России в Москве. ДТП случилось на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала.

В результате происшествия автомобиль СК РФ перевернулся и оказался на крыше. Еще одним участником ДТП стал мотоциклист – его транспортное средство с оторванным колесом лежит на дороге в нескольких десятках метров от машины следователей.

ДТП сильно затруднило дорожное движение на участке. В настоящий момент автомобилисты могут проехать лишь по одной полосе движения из трех возможных.