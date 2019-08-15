Замминстра обороны РФ наградил победителей конкурса «Кубок моря» на АрМИ-2019

Заместитель министра обороны России Руслан Цаликов наградил победителей конкурса «Кубок моря» на Международных армейских играх - 2019. Первое место в первенстве заняла сборная Азербайджана, выступавшая на патрульном сторожевом корабле.

Вторым стал экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» из России. Члены российской команды точнее всех отстрелялись по плавающим минам на Каспийском побережье и быстрее остальных поставили судно на швартовую бочку и якорь, но по итогам все же уступили первенство азербайджанцам.

Третьими в конкурсе стали представили Казахстана, четвертым стал Иран. Итоговая турнирная таблица выглядит так: у Азербайджана – 212 баллов, у России – 186, у Казахстана – 142, у Ирана – 136 баллов. Замминистра обороны РФ выступил на церемонии награждения с поздравительной речью.

«Уважаемые товарищи офицеры, военнослужащие, участники игр! От имени министра обороны поздравляю вас с очередным, юбилейным соревнованием военнослужащих, которые объединяются, чтобы состязаться и показывать друг другу мастерство, внося тем самым большой вклад в развитие мира на нашей планете», - сказал Цаликов.

Соревнование экипажей надводных кораблей «Кубок моря» проходило в столице Азербайджана Баку в акватории Каспийского моря. В нем приняли участие Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан. В составе каждой команды более 50 представителей экипажа корабля и пять тренеров.