Автомобиль СК РФ перевернулся на Комсомольском проспекте в Москве

Автомобиль Следственного комитета России попал в серьезное ДТП на Комсомольском проспекте в Москве. В результате происшествия машина перевернулась.

ДТП случилось на пересечении проспекта и Хамовнического вала. По данным РИА Новости, еще одним участником происшествия стал водитель мотоцикла. Предположительно, в результате столкновения он оказался в нескольких десятках метров от автомобиля следователей.

Транспортное происшествие сильно затруднило движение по дороге. В настоящий момент проехать возможно только по одной полосе из трех.