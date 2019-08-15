В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона

В ирландском аэропорту Шаннон перед взлетом загорелся самолет, который регулярно перевозит сотрудников Министерства обороны США. На борту в этот момент находились 159 человек.

Дым от шасси движущегося по взлетно-посадочной полосе Boeing 763 заметили авиадиспетчеры. На место прибыли экстренные службы, пассажиров и пилотов из самолета эвакуировали - никто из них не пострадал. Работу аэропорта после инцидента пришлось приостановить.

Самолеты с военнослужащими США осуществляют в Ирландии дозаправку во время трансатлантических перелетов. Аэропорт Шаннон является одним из ключевых в стране.