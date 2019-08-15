В Москве легковой автомобиль протаранил автобусную остановку
Данные о возможных жертвах или пострадавших, а также о причинах произошедшего уточняются.
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В Москве в районе Китай-города произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Он врезался в автобусную остановку.
По данным пресс-службы московского управления ГИБДД, ДТП случилось неподалеку от дома № 2 на Старой площади. Об этом сообщает РИА Новости.
Данные о возможных жертвах или пострадавших, а также о причинах произошедшего уточняются.