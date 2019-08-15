Министр обороны Венесуэлы назвал Россию лидером в производстве вооружения

Глава Министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что Международные армейские игры продемонстрировали, что именно Россия является мировым лидером по производству вооружения и военной техники. Об этом он сказал во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Российское вооружение великолепно себя показывает в ходе состязаний АрМИ. Армейские международные игры позиционируют Россию как ведущего разработчика и лидера в производстве новейших современных систем вооружения», - заявил Лопес.

Министр обороны Венесуэлы выразил благодарность Сергею Шойгу за то, что венесуэльские военнослужащие имеют возможность принять участие сразу в десяти конкурсах игр.

«Венесуэла пятый раз принимает участие, но такое количество участников - 221 команду - мы видим впервые», - отметил Лопес.

По словам министра, в процессе подготовки и участия в Армейских международных играх его страна получает огромный опыт. Лопес также добавил, что обязательно будет следить за финальными соревнованиями АрМИ-2019 и примет участие в церемонии закрытия.

Также во время встречи Шойгу заявил, что Россия поддерживает попытки Венесуэлы в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть.