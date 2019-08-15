Западные СМИ восхитились героизмом российских пилотов А321

Британские СМИ широко осветили инцидент с жесткой посадкой лайнера А321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле под Москвой. Во многих публикациях пилотов воздушного судна назвали героями.

Британский таблоид The Sun подготовил обширный материал о происшествии с подборкой фотографий, комментариями пассажиров и близких 42-летнего капитана воздушного судна Дамира Юсупова, а также с реакцией Кремля на произошедшее.

«Невероятное спасение в кукурузном поле сегодня провозгласили московской версией "чуда на Гудзоне"», - отметило издание.

Газета Daily Mirror разместила в публикации снимок командира лайнера. Подпись к фотографии гласит: «Дамир Юсупов назван героем после безопасного приземления в близлежащем кукурузном поле».

Публикация таблоида Daily Mail озаглавлена «Чудо в кукурузном поле! Пилот-герой приземлил на брюхо пылающий российский самолет с 233 человеками на борту на сельхозугодия, после того как стаю птиц засосало в оба двигателя во время взлета». Материал начинается с восхваления подвига Юсупова и содержит свидетельства очевидцев, в которых обоих пилотов называют героями.

Лайнер «Уральский авиалиний» 15 августа аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс совершался по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что за героический поступок обоих пилотов в кратчайшие сроки представят к государственной награде.