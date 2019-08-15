«Смотрим в иллюминатор и видим кукурузное поле»: пассажирка А321 рассказала об аварийной ситуации «изнутри»

Пассажиры лайнера А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, рассказали о том, что происходило в салоне самолета во время его столкновения с птицами.

Одна из них попала в двигатель, отчего он вышел из строя. Свидетелем происшествия стала пассажирка Светлана Бабина. По ее словам, еще при взлете она почувствовала неладное и услышала непривычный звук.

«Самолет трясло. Самолет пытался набрать высоту и взлететь, поднялись мы достаточно высоко, но мы понимали, что что-то не так. Когда поняли, что самолет не вытягивает, мы начали смотреть в иллюминатор и видим кукурузное поле, которое приближалось стремительно. И наступила гробовая тишина», - рассказала женщина.

Бабина держала на руках маленькую дочку, которую защитила при жестком приземлении ценой растяжения своей шеи. Старший сын женщины смог сориентироваться самостоятельно. Она также отметила, что пассажиры на передних сиденьях даже упали с них при ударе самолета о землю.

Другая пассажирка рассказала уже о первых мгновениях после приземления самолета на поле.

«Нам сказали, чтобы мы бежали как можно дальше, и я побежала. У меня в процессе слетел ботинок, я не стала поднимать его и бежала дальше. Дымился правый трап, но возгорания не было», - сказала Алиса Брагина.

Напомним, лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку неподалеку от аэропорта Жуковский 15 августа. На борту в момент происшествия находились 226 человек.