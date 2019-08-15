Шойгу: РФ поддерживает Венесуэлу в противодействии попыткам США сменить законную власть в стране

Россия поддерживает попытки Венесуэлы в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Боливарианской Республики Венесуэла генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом в Москве.

«Внимательно следим за событиями, происходящими в Венесуэле. Отмечаем беспрецедентное давление Вашингтона, направленное на дестабилизацию обстановки в вашей стране. Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть», - сказал Шойгу.

Он отметил, что результатом этих усилий стал провал американского плана организации массовых протестных выступлений и дальнейшего раскола общества под видом гуманитарного вторжения.

«Считаем, что только венесуэльцы имеют право определять свое будущее. Внешнее вмешательство, особенно в нынешней, крайне накаленной обстановке, полагаем недопустимым», - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что национальные вооруженные силы Венесуэлы являются гарантом сохранения государственного строя и территориальной целостности республики.