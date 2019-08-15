В подмосковных Котельниках вооруженный мужчина захватил парикмахерскую

В подмосковных Котельниках вооруженный мужчина забаррикадировался в парикмахерской.

Инцидент произошел днем в микрорайоне Белая Дача. По данным очевидцев, молодой человек пришел выяснять отношения со своей бывшей девушкой, сотрудницей салона красоты. С собой он принес ружье.

Узнав, что девушки на месте нет, разъяренный герой-любовник начал стрелять в потолок. Испуганные сотрудники и посетители выбежали прочь. Тогда злоумышленник заперся в салоне, передает «Интерфакс».

Здание оцеплено. На место прибыла группа захвата. Стражи порядка также эвакуировали находящееся в том же доме отделение почты.