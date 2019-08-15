Кадры финального этапа конкурса групп спецназа «Полярная звезда»

На полигоне Брестский прошел финальный этап конкурса подразделений спецназа «Полярная звезда», в ходе которого военнослужащие совершили марш-бросок в полной боевой экипировке.

Конкурс проходит в шесть этапов: проверка готовности личного состава групп СпН к выполнению учебно-боевых задач; Выход группы СпН в район выполнения задач; движение по азимуту. Преодоление заминированного участка местности; стрельба в составе группы СпН ночью, упражнение «Объект»; стрельба в составе группы СпН, упражнение «Налет»; отход после выполнения задачи. Эвакуация группы СпН.

В составе команд 15 человек: тренер, судья, переводчик, а также группа СпН из 12 человек.