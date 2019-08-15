Участница поисков пропавшего в Омской области ребенка со слезами рассказала, как нашла его

Участница поисков пропавшего в Омской области трехлетнего мальчика Татьяна Фиил рассказала «Звезде» о трогательном моменте, когда ребенок был найден. Во время рассказа девушка не смогла сдержать эмоций.

«Услышали в рацию, что другая поисковая группа нашла "артефакт". Мы понимаем, что мы от него находимся в трехстах метрах. Мы доложили, что мы находимся недалеко, и координатор принял решение нам выдвигаться», - поведала Фиил.

Из-за отсутствия Интернета она приняла решение отправить двух поисковиков с фотографиями места в штаб, где родители ребенка подтвердили, что запечатленная на снимке кепка действительно принадлежит потерявшемуся мальчику.

«Мы пошли и услышали отклик. Мы кричали сами. Я кричала: "Сыночек, сыночка!" Он отозвался: "Мама!"» - рассказала девушка и расплакалась.

Напомним, ранее в Омской области успешно завершился поиск трехлетнего мальчика Коли Бархатова, который трое суток провел в лесу. В мероприятии участвовало более 700 человек, среди которых были полицейские, кинологи, спасатели, волонтеры и местные жители. Коля приехал в лес вместе с родителями, которые оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они не обнаружили сына в автомобиле и после безуспешных самостоятельных поисков обратились в полицию.