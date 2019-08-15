В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

В Московском Кремле во время строительных работ обнаружили авиабомбу. Неразорвавшийся снаряд хранился под слоем грунта на большой глубине.

Бомбу нашли в ходе работ по укреплению грунта на территории Тайницкого сада, рассказал комендант комплекса Сергей Хлебников. В царские времена на этом месте находился погреб для хранения провизии.

Во времена Великой Отечественной войны, в период 1941-1942 годов, Кремль подвергался бомбардировкам немецкой авиации, напомнил Хлебников. По его словам, бомбу оперативно вывезли и в дальнейшем ликвидируют.