Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Певец и композитор Юрий Шатунов отныне будет исполнять на концертах только собственные песни. Причиной этого стал его публичный уход из группы «Ласковый май», которая принесла ему всенародный успех.

Продюсер и руководитель коллектива Андрей Разин сообщил, что данное решение было принято Шатуновым самостоятельно. Вместе с отказом от репертуара «Ласкового мая» певец также запретил и группе исполнять песни своего сочинения, написанные им для сольного альбома.

«От группы "Ласковый май" он отказался. Он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет исполнять их на своих концертах. Теперь песни группы "Ласковый май" вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием», - написал Разин в своем Instagram.

Продюсер пообещал поклонникам творчества коллектива сделать все возможное, чтобы песни не забылись, так как считает их лучшими произведениями, созданными в свое время, и выразил надежду, что они навсегда останутся в сердцах слушателей.